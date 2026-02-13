ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಎಫೆಕ್ಟ್... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
Shani Trayodashi Effects 2026 ಶನಿ ಕರ್ಮಫಲದಾತ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಶನಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಕೇವಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ...
Image Credit : Getty
ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿ..
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶನಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರತೀಕ. ಶನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೂ, ಫಲವನ್ನು ಬೇಗನೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...

ತುಲಾ ರಾಶಿ..
ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ನಂತರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ...
ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ, ಈ ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ನಂತರ ಇವರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ.

ಧನು ರಾಶಿ..
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ...
ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ನಂತರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
