ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು..ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಂತ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ
Shani shukra ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರವು ನಿಖರವಾಗಿ 36 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ದಶಾಂಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಶಂಕ ಯೋಗ
ಈ ಅಪರೂಪದ ದಶಂಕ ಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04:39 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ನಿಖರವಾಗಿ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ನೇರ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.