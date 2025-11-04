2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿ, 3 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ.. ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ?
Shani Sade sati 2026 major life changes Aries, Aquarius, Pisces 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೂರು ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ?
ಶನಿ
ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅದು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಶನಿಯ ಅರ್ಧ ಶತಿಯು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರಬಹುದು. ದುರಹಂಕಾರವು ಅಪಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೋಪ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಈಗ ಅವರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶನಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಮರಳುತ್ತವೆ. ಶನಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.