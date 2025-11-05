ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ರಾಶಿ, ಶನಿಯ ಮಹಾ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ
shani nakshatra gochar in january 2026 these zodiac get money success ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಶನಿದೇವನು 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 2026 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. 20 ಜನವರಿ 2026 ರಂದು ಶನಿಯು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವತಃ ಶನಿಯು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶನಿಯ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ, ಮೇ 17 ರಂದು ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು-ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಇದ್ದು, 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉತ್ತರಭದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.