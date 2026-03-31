ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ
Shani mangal yuti ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಗ್ರಹಗಳು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ- ಶನಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಂಗಳವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅದು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಮಂಗಳ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶನಿಯ ಅರ್ಧ-ಸತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.