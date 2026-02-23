ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಬಲ, ಶನಿ ದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
Shani favourite 3 zodiac signs ಶನಿ ದೇವರು ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳಿವೆ: ಮೂರನೇ, ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ. ಈ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯಾವನ್ನು ಶನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಶನಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ತುಲಾ: ಶನಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಉಚ್ಚ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾನೂನು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶನಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮಕರ: ಗುರುತು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯೇ ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರು ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ: ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನದ ಶಕ್ತಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶನಿಯ ಮೂಲತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ನವೀನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.