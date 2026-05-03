ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು, ಶನಿಯು ಅವರನ್ನು ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಾನೆ
Shani Dev Enemy Rashi List: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Shani Enemy Rashi - Saturn Enemy Zodiac Signs
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು 'ಕರ್ಮಕಾರಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ದೇವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದರಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಲು, ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನೀಡುವ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳು
ಶನಿ ದೇವನು ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಮತ್ತು ಛಾಯಾದೇವಿಯ ಮಗ. ಈತ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇವನಿಗೆ 'ಮಂದ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಶನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಆತ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿದ್ದಂತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶನಿಗಿರುವ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ರಾಶಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ರಾಶಿಗಳು
ಶನಿ ದೇವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಎಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಶತ್ರು ರಾಶಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವೂ ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಪರಮ ಶತ್ರು. ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಶನಿಯ ಶತ್ರು ಗ್ರಹ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಆಳುವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶನಿ ದೇವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನು ನೀಚನಾಗುತ್ತಾನೆ. 'ನೀಚ' ಎಂದರೆ 'ಬಲಹೀನ' ಎಂದರ್ಥ. ಮೇಷವು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ರಾಶಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶನಿಯ ಪರಮ ಶತ್ರು ಮಂಗಳನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಮಂಗಳನು ಆವೇಶ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಶನಿ ದೇವನು ನಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆತುರದ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ ಗುಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶನಿ ದೇವನು ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಶನಿ ದೇವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಅಧಿಕಾರ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ದೇವನು ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಶನಿ ದೇವನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಳುವರೆ ಶನಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ
ಚಂದ್ರ ದೇವ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವನ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರನು ಆಳುವ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ದೇವನು ಕಡಿಮೆ ಫಲಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 'ಪುನರ್ಫೂ ದೋಷ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಶನಿ ದೇವನು ದುಃಖವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು. ಶನಿ ದೇವನು ಇವರನ್ನು ಆಳುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ನೀಡಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
