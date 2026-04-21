ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಪದೇ ಪದೇ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ
Shani chandra yuti 2026 ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಬರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಮೇ 12, 2026 ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಮೇ 12, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:24 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಶಿಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆದಾಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃದ್ಧರು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವು ಎಲ್ಲರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.