ಬಡತನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸತಿ ದುಃಖಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜ ನೀಡುತ್ತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಕೂಡ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐದು ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ
ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶನಿದೇವ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಐದು ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ನಿರಂತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.