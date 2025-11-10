ಈ ರಾಶಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, 30 ವರ್ಷ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ
shani and budh yuti 2026 saturn mercury in meen these zodiac sign lucky ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ದೇವರು ಬುಧನ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ನೀಡುವ ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶವಿದೆ.