ಶನಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಬೆಂಬಲ, ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Saturn venus alignment 2026 ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:29 ಕ್ಕೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಕೋನವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:29 ಕ್ಕೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ಪರಸ್ಪರ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಡುವಿನ ಈ ಜೋಡಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಬೋನಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಣನೀಯ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರನು ಲಾಭದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.