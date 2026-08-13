ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಮುಗೀತು, ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ 'ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಯೋಗ ಫಲ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯವು ಅವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಯುಗದಂತೆ ಇರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಭ: ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಯೋಗ ಫಲ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಭ: ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಯೋಗ ಫಲ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಭ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಯೋಗ ಫಲ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಭ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಚಿತವಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.