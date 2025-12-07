2026 ರ ಮೊದಲು ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
Samsaptak rajyoga 3 zodiac signs golden time from 20 december shukra gochar 2026ರ ಮೊದಲು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿ ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶುಕ್ರ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಕ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 13 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ವಿಶೇಷ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.