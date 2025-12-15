ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಉಳಿದ 15 ದಿನ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Rest december extraordinary these zodiac signs says astrologer ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಇವಾನ್ ನಥಾನಿಯಲ್ ಗ್ರಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು 2025 ರ ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ , ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.ಈ ತಿಂಗಳ ಉಳಿದ ಭಾಗ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಟ ಮತ್ತು ರಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ . ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ."ಇದು ತಿಂಗಳ ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ತಿಂಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ "ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುಮಾನ, ನಿರಾಶಾವಾದ ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೀರಿ.