21 ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದು ರಾಜಪ್ರದ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Rashifal saturday 21 march 2026 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ರಾಜಪ್ರದ ಯೋಗ ಅವಧಿಯು 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಂದು ತಡವಾಗಿ (ರಾತ್ರಿ 11:57 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನಸಾಗಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ಗಾಯದ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ನೀವು ನವೀಕೃತ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅಥವಾ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಾರರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗಂಟಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸದಿರುವುದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ದಿನವಿಡೀ ಕಾಲು ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನೀವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.