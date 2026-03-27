ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 27 ರವಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
rashifal friday 27 march 2026 ರವಿ ಯೋಗ ಈ ಯೋಗವು ಇಡೀ ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೋಡದಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಬೆನ್ನು ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಯುವಕರು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ದಿನವಿಡೀ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಧನು ರಾಶಿ
ಮನೆಗೆ ಹೊಸಬರ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026 ರಂದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಠಿಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿ, ಕಹಿ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.