ಶುಕ್ರವಾರ 20 ಇಂದು ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಸಂಪತ್ತು
Friday 20 march 2026 ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯವು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:25 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 02:27 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ, ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026 ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026 ರಂದು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ನಿರ್ಣಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜೋಡಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಸಂತೋಷ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಅಸಂಭವ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು (2026) ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹಣದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ನೀವು ಜಗಳವಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು (2026) ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಶುಭ ದಿನ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಸಂಭವ.
ಹಣ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026 ರಂದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.