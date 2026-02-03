ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2026 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಉತ್ತಮ ದಿನ
4 february 2026 lucky zodiac sign ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಆಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರ ಶುಭ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮದು-ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಕರೆ ಬರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣುವಿರಿ. ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣ ಇಂದು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.