ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಾಜಪ್ರದ್ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 31 march 2026 horoscope tuesday ರಾಜಪ್ರದ್ ಈ ಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:56 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:13 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಅಹಂಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಿ. ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026) ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದೇಹ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026), ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದ ಬದಲು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಂದು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ತಪ್ಪು ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಗಣನೀಯ ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026) ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಹಣ ಖರ್ಚು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳವಾರ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.