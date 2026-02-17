ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಇಂದು ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
Rashifal 17 february 2026 Monday ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ - ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದಿನವು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ
ಮಿಥುನ - ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಈ ದಿನ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಪ್ರೀತಿ
ಸಿಂಹ - ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ - ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು
ಲಾಭ
ತುಲಾ - ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಲಾಭವು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಣ
ಧನು ರಾಶಿ - ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ಪ್ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುಖವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮುಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ - ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.