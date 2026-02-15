ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಇಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತ, ಅದೃಷ್ಟ
15 february 2026 ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:48 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಸಂತೋಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ದಿನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿರಿ; ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ; ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿ
ಮಿಥುನ: ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಲಾಭ
ಸಿಂಹ: ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ; ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸುಗಮ
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಇಂದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ
ಧನು ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ದಿನ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ.
ಮೀನ: ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.