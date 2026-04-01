ಇಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
1 april 2026 horoscope ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುವೊಂದು ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆತುರದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026), ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಓಡಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026) ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲು ನೋವು
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026), ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಕಾಲು ನೋವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಓಡಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026) ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಧನು ರಾಶಿ
ಮನೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026) ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ
ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026) ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026) ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯ ಬದಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.