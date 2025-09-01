ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ರಾಹು ಗ್ರಹಣ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕಂಟಕ ಫಿಕ್ಸ್.. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
2025 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗ್ರಹಣದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ 2025 ರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಹಣದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಯೋಗದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವು ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
2025 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ 2025 ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ, ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮುಂತಾದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು. ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.