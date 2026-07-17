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- ಶನಿಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರವೇಶ; 3 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಶನಿಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರವೇಶ; 3 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
Rahu gochar 2026 rahu transit in pisces horoscope harmful for these 3 zodiac signs ರಾಹು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುವನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಜನರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಹುವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಹುವಿನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ರಾಹುವಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಜಪಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶನಿವಾರದಂದು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.