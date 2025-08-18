ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಂತೆ ಸಿರಿವಂತ, ಪವರ್ ಪುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಮೂಲಂಕದವರು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವೂ ಈ ದಿನದಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಂತೆ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗೋದು ಖಚಿತಾ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೂಲಂಕ 3
ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 74 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪ್ರಭೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಯೌವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಇನ್ನೂ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಮುಲಾಂಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಟನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 1950 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮುಲಾಂಕ 3. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, ಅಥವಾ 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮುಲಾಂಕ 3. ಈ ಮುಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಗುರು
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗುರು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಗುರು ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಅಂತಹ ಜನರು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು. ಅಂದರೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗುರು ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ನೂರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ತಲೈವ (ನಾಯಕ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಮನರಂಜನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಬಹುದು.
ಅವರನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಏಕೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ದೇವರಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಮೂರು ಆಗಿದ್ದರೆ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೊತ್ತ 12.12.1950: 2 + 1 = 3) ಕೂಡ 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಐಸಿಂಗ್ ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3 ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯವೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಬಾರದು. ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸವಾಲುಗಳು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡರು, ಮೊದಲ 16 ಚಿತ್ರಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಗುರುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, 3 ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಗುರುವಾರ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ.