- ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..ರಾಹುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..ರಾಹುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ
Numerology secrets ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ" ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರನ್ನು 2+5=7 ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ರಾಹು. ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಿಂತಕರು. ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಕೋಪ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಗುಣಲಕ್ಷಣ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿವೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.