ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ!
Numerology Secrets ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಕೇತ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 'ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಇವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಕರು. ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ.
ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ
ಇವರು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಇವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಇವರ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಠಣ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು.
