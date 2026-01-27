ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ 35ರ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ.. ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
Numerology ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
35 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ತಡವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 35 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೂಲಾಂಕ 8 ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ. ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಸವಾಲು
ಮೂಲಾಂಕ 8 ಇರುವವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿಯು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಸ್ವಭಾವ
ಈ ಮೂಲಾಂಕದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಸ್ವಭಾವದವರು.
35-36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ತಿರುವು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಾಂಕ 8 ರವರಿಗೆ 35-36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು, ಹಣ, ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ.