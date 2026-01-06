ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ
Numerology radix number four people are best in romance jyotish ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 4
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಅಥವಾ 31 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 4 ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಗ್ರಹ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, ಅಥವಾ 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು, ಅಂದರೆ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು, ರಾಹು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತೆ, ರಾಹುವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಿಗೂಢತೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು.
ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಣಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.