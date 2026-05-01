ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ಮೋಸಗಾರರು, ಇವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ
Numerology mulank 4 ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೋಸಗಾರ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವವರು ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು
ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ರಾಹು. ರಾಹು ಘಟನೆಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಂಡುತನದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿ
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ