ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಪಕ್ಕಾ, ಫುಲ್ ಲಕ್, ಸಂಪತ್ತು
Shani number ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ 'ಶನಿ'. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 'ರಾಜಯೋಗ' ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಡಿದರೆ ರಾಜಯೋಗ ಇರಲ್ಲ.
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜಾತಕವು ಅವರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ 'ಶನಿ', ಗ್ರಹಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 'ರಾಜ ಯೋಗ' ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರಿಗೆ, ಶನಿಯು ಉದಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ನಾಶವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ದುರಹಂಕಾರ: ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ 8ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ದುರಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ವಿನಮ್ರತೆಯೇ ರಾಜಯೋಗದ ಅಡಿಪಾಯ.
ಸೋಮಾರಿತನ: ಶನಿಯು ಕರ್ಮದ ಸಂಕೇತ. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸೋಮಾರಿತನವು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಈ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಅಹಂಕಾರ: ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 (ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ) ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಈ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದಂತೆ.
ಅನೈತಿಕ ಕೆಲಸ: ಶನಿದೇವನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು. ಜೂಜಾಟ, ಊಹಾಪೋಹ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನೈತಿಕ ಕೆಲಸವು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪತನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾನನಷ್ಟವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು: ಪದೇ ಪದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸುವ ಯಶಸ್ಸು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ: ಶನಿಯು ಶಿಸ್ತನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ರಾಜಯೋಗ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಡವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಬಡವರ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಡವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು. ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಶನಿ ರಾಜಯೋಗ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.