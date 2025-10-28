- Home
- ನವೆಂಬರ್ 16 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:44 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ
November 16 afternoon Sun in Scorpio zodiac get Property house ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಅವನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಸೂರ್ಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:44 ಕ್ಕೆ, ಅವನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ಸಮಯವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.