Mole Astrology: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ, ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ?
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಅವು ಇರುವ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯಿರುವವರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು
ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಇವರು, ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ
ಇವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇವರ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಚ್ಚೆ ಸೊಂಟದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೇ?
ಮಚ್ಚೆಯು ಸೊಂಟದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ. ಇವರು ಹಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೀರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆಯಿದ್ದರೇ?
ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಕೈಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ
ಮಚ್ಚೆಯ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಮಚ್ಚೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾದರೆ, ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.