ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆ, ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದ ರಾಜಯೋಗ
Mercury Sun Venus conjunction february 2026 wealth for 3 Zodiac Signs till march ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಬುಧ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರವರೆಗೆ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಮಹಾಯೋಗ (ಐದು ಗ್ರಹಗಳು) ಆಗಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರವರೆಗೆ, ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಂಬಂಧವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾನೆ.