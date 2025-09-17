ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11:15 ರಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ಪವಾಡ
mercury and saturn transit Tonight money for three zodiac signs ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2025 ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11:15 ರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.