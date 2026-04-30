ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರು-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
May 2026 ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು "ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ" ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಗುರು - ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು "ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೇ 2026 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತ; ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಹೊಸ ಉದಯ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ; ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಶೇಖರಣೆ
ಐದನೇ ಮನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.