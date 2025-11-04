ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ
mars rahu creates angarak rajayoga unlucky zodiac signs ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ' ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮಂಗಳ-ರಾಹು
ಮಂಗಳ ಧೈರ್ಯ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಭ್ರಮೆ, ಗೊಂದಲ, ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿವೆ.
ಮಕರ
ಈ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಜಗಳಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯೋಚಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು.