ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ, 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಳೆ
navapanchama raja yoga november 2025 lucky zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ವರುಣ ಜೊತೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:27 ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ರಹ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ವರುಣ ಸಂಯೋಗ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು 9 ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮೇಲಿನ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನ, ವಸ್ತು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.