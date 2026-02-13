- Home
March horoscope ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ನೇರ ನೋಟವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಧುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್
ಮುಂಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಂಗಳನ ನೇರ ನೋಟವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 4 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕಹಿ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಹಲ್ವಾ ನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ನಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ "ರಾಜಯೋಗ"ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ - ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಕಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿವೆ. ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ನೀವು ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಯೋಗಕಾರಕ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅನುಕೂಲಕರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಹಿಮದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಮಂಗಳ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಏರಿಕೆ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ), ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಶುಭ ವೆಚ್ಚಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.