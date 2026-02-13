ರಾಹುವಿನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ.. ಹಣದ ಮಳೆ
Rahu transit 2026 top 4 lucky zodiac Astrology ರಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೆದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ರಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಣದ ಹರಿವು
ರಾಹುವಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಮೆಗಾ' ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೀಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ
ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ತಿಂಗಳು. ರಾಹುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಹಣದ ಹರಿವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಗದು ಹರಿವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ, ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಚೆಕ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಜಗಳಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷದ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸುವರ್ಣ ತಿಂಗಳು. ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಬಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ದ್ವಿಗುಣ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ತಿಂಗಳು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ! ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಮಾಸ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ; ಅವರ ಮೂಲಕ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಕನಸಾಗಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ಇದು.