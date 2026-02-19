5 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ
Shukra mangal yuti ಮಾರ್ಚ್ 13 2026 ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 30 ಡಿಗ್ರಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲವು ತೀರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ವೃಷಭ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ
ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರು ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುನ್ನಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.