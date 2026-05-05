ಮಂಗಳ-ಶನಿಯ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ, ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ
Mangal shani ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ
ಶುಕ್ರವಾರ ಜೂನ್ 5 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:11 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಗವು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿದವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಳೆದುಹೋದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.