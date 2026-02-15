- Home
ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 12:45ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಈ ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತು ತರುತ್ತದೆ
Mangal nakshatra parivartan February 15 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಇಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರಾತ್ರಿ 12:45ಕ್ಕೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ
ಇಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ರಾತ್ರಿ 12:45 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಧನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಆಳುವ ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.