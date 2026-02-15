ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Mangal budh nakshatra gochar 15 feb 2026 todya ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಈ ದಿನದಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬುಧವು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದೇ ದಿನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಠಾತ್, ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಹೌದು. ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.