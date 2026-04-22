ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
Lucky zodiac signs on 23 April 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಈ ದಿನ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ನೋಡಿ .
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದತ್ತಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.