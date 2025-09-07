ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ (ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು) ಅದೃಷ್ಟವು ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ವರದಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಹಳ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.