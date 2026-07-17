ಜುಲೈ 17 ರಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಗಳು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ?
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 17, 2026,
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 17, 2026, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಥಿಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಷಾಢ ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕದಿಂದ ಸಾಗಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡು ಪ್ರಬಲ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮೀನದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜುಲೈ 17 ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಜುಲೈ 17 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಜುಲೈ 17 ರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ದಿನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ.
ಜುಲೈ 17 ರ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 17 ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜುಲೈ 17 ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ 17 ರ ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.