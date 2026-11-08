ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ: ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ಹಣದ ಕೊರತೆ!
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕೆಲವು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕೆಲವು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಕುಬೇರ
ಕುಬೇರನು ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದ ದೇವರು. ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲಿ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಯು ಯಾವ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಶಾಂತ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಆಡಳಿತಗಾರ ಶುಕ್ರ. ಅವರು ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ನೀಡುವವರು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಕುಬೇರ ದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮರು. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರ ದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಉಳಿತಾಯವು ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಮ, ಉದಾತ್ತತೆ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತರು. ಚಂದ್ರನು ಅಧಿಪತಿ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರದೇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರೋಪಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರನ ಜೊತೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಮತೋಲನ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನು ಅಧಿಪತಿ. ಅವರು ಚಿಂತಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಶೀಲರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.