ಮಾರ್ಚ್ 29 ರವರೆಗೆ ಕೇತುನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಝಣ ಝಣ, ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್
Ketu gochar 2026 ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಕೇತು
ಭಾನುವಾರ ಜನವರಿ 25, 2026, ಕೇತು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29 ರವರೆಗೆ ನೆರಳು ಗ್ರಹವು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಕೇತುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.