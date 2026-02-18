ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು, ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ
Kala sarpa yoga ಈ ತಿಂಗಳ 23 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರವರೆಗಿನ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಸಾಗುವಾಗ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಾಹು ವಿದೇಶಗಳ ಅಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಮತ್ತು ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಹು ಕೇತು ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.